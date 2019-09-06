2019-09-06T18:08:46+03:00
Происшествия

В Энгельсе полыхал пассажирский автобус

Пострадавших нет [фото, видео]
Ольга Симонова
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В Энгельсе полыхал автобусВ Энгельсе полыхал автобусФото: Александр Уриевский
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В Энгельсе сегодня вечером, 6 сентября, горел автобус №275.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, транспорт полыхал на площади Свободы, 7.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Отмечается, что пассажиров в горящем автобусе нет, никто не пострадал.

Транспорт загорелся в 18:11, а уже в 18:30 очаг возгорания на площади 30 кв. м был локализован. Причины возгорания пока неизвестны.

Пожарные тушат горящий автобус в Энгельсе.Александр Уриевский

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, водитель автобуса — 55-летний Иван Жарков — обжег себе руки.

По его словам, в баке транспорта было около 90 литров солярки.

В Энгельсе полыхал пассажирский автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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