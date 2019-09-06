В Энгельсе полыхал пассажирский автобус
В Энгельсе сегодня вечером, 6 сентября, горел автобус №275.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, транспорт полыхал на площади Свободы, 7.
Фото из соцсетей
Отмечается, что пассажиров в горящем автобусе нет, никто не пострадал.
Транспорт загорелся в 18:11, а уже в 18:30 очаг возгорания на площади 30 кв. м был локализован. Причины возгорания пока неизвестны.
Пожарные тушат горящий автобус в Энгельсе.Александр Уриевский
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, водитель автобуса — 55-летний Иван Жарков — обжег себе руки.
По его словам, в баке транспорта было около 90 литров солярки.
В Энгельсе полыхал пассажирский автобус.
ИСТОЧНИК KP.RU