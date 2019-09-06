СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-06T18:08:46+03:00

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В Энгельсе сегодня вечером, 6 сентября, горел автобус №275.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, транспорт полыхал на площади Свободы, 7.

Фото из соцсетей

Отмечается, что пассажиров в горящем автобусе нет, никто не пострадал.

Транспорт загорелся в 18:11, а уже в 18:30 очаг возгорания на площади 30 кв. м был локализован. Причины возгорания пока неизвестны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/730559" frameborder="0"></iframe> Пожарные тушат горящий автобус в Энгельсе.Александр Уриевский

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, водитель автобуса — 55-летний Иван Жарков — обжег себе руки.

По его словам, в баке транспорта было около 90 литров солярки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/730555" frameborder="0"></iframe> В Энгельсе полыхал пассажирский автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU