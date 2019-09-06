В Саратове на День города выступит группа «МЕТРО»

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-06T17:01:23+03:00

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В следующую субботу, 14 сентября, на Театральной площади пройдет ряд мероприятий, посвященных празднованию 429-й годовщины со Дня основания Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в рамках концерта выступит творческая молодежь, городские коллективы, а также группа «МЕТРО».

Праздник начнется в 19:30.

Напомним, что затем начнется концертная программа «Звезды Русского радио», выступит участница лейбла Black star Дана Соколова.

ИСТОЧНИК KP.RU