В Саратове на День города выступит группа «МЕТРО»
Также гости услышат Дану Соколову
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В следующую субботу, 14 сентября, на Театральной площади пройдет ряд мероприятий, посвященных празднованию 429-й годовщины со Дня основания Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в рамках концерта выступит творческая молодежь, городские коллективы, а также группа «МЕТРО».
Праздник начнется в 19:30.
Напомним, что затем начнется концертная программа «Звезды Русского радио», выступит участница лейбла Black star Дана Соколова.
ИСТОЧНИК KP.RU