Под Саратовом пенсионер зарезал себя циркулярной пилой во время заготовки дров
Тело нашла дочь погибшего
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В Саратовском районе мужчина зарезал себя циркулярной пилой.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась в селе Пристанное.
По версии следствия, вечером 5 сентября 69-летний мужчина во дворе дома заготавливал дрова на зиму. Он ранил себя циркулярной пилой по икре и потерял сознание. Вскоре его труп нашла дочь, которая пришла в гости.
Место ЧП осмотрели следователи. Назначены судебно-медицинские экспертизы, по итогам которых будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU