Под Саратовом пенсионер зарезал себя циркулярной пилой во время заготовки дров

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-06T17:00:17+03:00

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В Саратовском районе мужчина зарезал себя циркулярной пилой.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась в селе Пристанное.

По версии следствия, вечером 5 сентября 69-летний мужчина во дворе дома заготавливал дрова на зиму. Он ранил себя циркулярной пилой по икре и потерял сознание. Вскоре его труп нашла дочь, которая пришла в гости.

Место ЧП осмотрели следователи. Назначены судебно-медицинские экспертизы, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU