В Энгельсе 267 детей получили значки ГТО

СЕГОДНЯ 16:47 2019-09-06T16:47:41+03:00

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В рамках внедрения ВФСК ГТО в систему физического развития детей дошкольного возраста в Энгельсском муниципальном районе реализуется проект «Стажировочная площадка «ГТО – в детский сад», основной задачей которой является повышение качества физического развития дошкольников.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, в проекте принимают участие 22 дошкольных образовательных организаций района.

За время работы площадки, по результатам выполнения нормативов ГТО 1-ой ступени, знаки отличия ГТО получили 267 дошколят.

ИСТОЧНИК KP.RU