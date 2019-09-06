В Энгельсе 267 детей получили значки ГТО
В рамках реализации проекта приняли участие 22 организаций
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В рамках внедрения ВФСК ГТО в систему физического развития детей дошкольного возраста в Энгельсском муниципальном районе реализуется проект «Стажировочная площадка «ГТО – в детский сад», основной задачей которой является повышение качества физического развития дошкольников.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, в проекте принимают участие 22 дошкольных образовательных организаций района.
За время работы площадки, по результатам выполнения нормативов ГТО 1-ой ступени, знаки отличия ГТО получили 267 дошколят.
ИСТОЧНИК KP.RU