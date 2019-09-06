2019-09-06T16:45:21+03:00
Общество

С подозрением на мышиную лихорадку в стационарах находятся 109 жителей Саратовской области

Круглосуточный прием продолжается в трех организациях
Дарья Вострикова
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Саратовская область является активным природным очагом геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, заразиться можно воздушно-пылевым путем или контактно-бытовым.

Чтобы этого не произошло, нужно изолировать свои жилища от грызунов, вовремя проводить мероприятия по борьбе с ними, убираться в местах где есть признаки их жизнедеятельности влажным способом.

Перед употреблением продуктов из мест, где могли быть мыши, нужно тщательно мыть руки. Также стоит использовать средства индивидуальной защиты, при первых признаках недомогания обратиться к врачу.

Круглосуточный прием продолжается в организациях: пациентов старше 15 лет - в ГУЗ «СГКБ № 2 им. В.И.Разумовского», ГУЗ «СГКБ № 10», детей – в ГУЗ «ОДИКБ им. Н.Р.Иванова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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