2019-09-06T16:11:48+03:00
Общество

Саратовская область: благодаря «Ростелекому» утилизация под контролем

Екатерина Семенова
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«Ростелеком» построил каналы связи и обеспечил доступом в интернет 20 объектов АО «Управление отходами» – регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Саратовской области. Оптическая инфраструктура позволила утилизирующему предприятию развернуть единую автоматизированную систему учета ТКО.

- Мы построили 150 км оптических линий в Энгельсе, Балакове и в 17 районах региона. Благодаря созданной инфраструктуре региональный оператор по обращению с ТКО может дистанционно контролировать работу удаленных точек и оптимизировать логистику, — отметил Александр Токарь, заместитель директора Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.

На районных мусороперегрузочных станциях и мусороперерабатывающих комплексах работает весовое оборудование, определяющее массу с точностью до десятка килограммов. Есть и специальное программное обеспечение для обработки данных. Автоматизированная система учета ТКО отправляет сведения об объеме принятых отходов в головной офис.

- Чтобы коммунальная инфраструктура в каждом районе области работала более эффективно, надо учитывать многое: сезонность, загруженность площадок и прочие факторы. Мы активно используем в своей работе современные цифровые технологии контроля и учета отходов. Для этого нам требуются качественные каналы связи и их бесперебойная работа, — отметил Михаил Андреев, директор филиала АО «Управление отходами» в Саратове.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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