2019-09-06T15:57:47+03:00
Общество

Панков: Мои дольщики — не только энергичные, но и патриотичные

Екатерина Семенова
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В правительстве Саратовской области проходит традиционное рабочее совещание по вопросам обманутых дольщиков.

- На рабочей группе по решению проблем дольщиков обсудим ряд вопросов с минстроем, городскими структурами. Домов, которые курирую, сегодня в повестке нет. Из «абасовских» домов курировал ЖК «Южный», с которым было все очень непросто. И по финансовой ситуации, и по участку без коммуникаций на бывшем аэродроме САЗ. Было понятно, что достроить его нереально. Пришлось разрабатывать механизм предоставления компенсаций и квартир в других домах за счет инвестора. Поэтапно, с участием специалистов добились своего. Дольщики получили квартиры. А некоторые из тех, кто взял денежные компенсации, тоже направили их на улучшение жилищных условий. И снова выбрали свой любимый Заводской район. Мои дольщики — не только энергичные, но и патриотичные, — написал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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