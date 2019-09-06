Пенсионерка из Саратова потеряла 40 тыс. рублей при продаже товара
Она стала жертвой мошенников
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Жительница Ленинского района Саратова лишилась всех своих денег с банковской карты, пытаясь продать товар на сайте бесплатных объявлений.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 61-летней женщине позвонили покупатели и предложили подойти к ближайшему банкомату и совершить ряд действий.
После этого гражданка с удивлением обнаружила пропажу 40 тыс. рублей.
По делу проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU