Пенсионерка из Саратова потеряла 40 тыс. рублей при продаже товара

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-06T15:49:10+03:00

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Жительница Ленинского района Саратова лишилась всех своих денег с банковской карты, пытаясь продать товар на сайте бесплатных объявлений.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 61-летней женщине позвонили покупатели и предложили подойти к ближайшему банкомату и совершить ряд действий.

После этого гражданка с удивлением обнаружила пропажу 40 тыс. рублей.

По делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU