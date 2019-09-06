Дети будут создавать мультфильмы об архитектуре Саратова

СЕГОДНЯ 15:38 2019-09-06T15:40:26+03:00

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В пресс-центре «Комсомольской правды» был подписан договор о передаче сертификата ребенку на обучение в студии мультипликации «Лаврушка».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/730527" frameborder="0"></iframe> Подписание договора о передаче сертификата на обучение ребенка в студии мультипликации.

Договор подписал член Общественной палаты Саратовской области, президент Благотворительного фонда «Хранители» Всеволод Хаценко и отец восьмилетней Елизаветы Игорь Казаков.

Как рассказала руководитель студии мультипликации «Лаврушка» Юлия Савинская, на эти средства девочка пройдет курс обучения и сможет проявить свой талант.

Кроме этого еще один сертификат получит восьмилетний Артем, он также будет учиться в студии.

- У нас занимаются дети от 6 до 12 лет, но средний возраст 7-9 лет. Мультимедийные проекты для обучения детей — это образование будущего. Когда мы создаем мультфильмы, наши дети не просто выполняют работу, а пропускают все через сердце, получая таким образом намного больше знаний, чем если бы прочитали в книге, — отметила Юлия Савинская

На пресс-конференции в «КП-Саратов» был показан мультфильм, созданные юными воспитанниками «Лаврушки» в рамках проекта «Архитектурный Саратов». Дети сами нарисовали, смонтировали и озвучили пятиминутный ролик, в котором рассказали об одной из достопримечательностей города — Доме Яхимовича, который также носит название Дома с кариатидами.

По словам Юлии Савинской, в планах создание мультфильмах о других достопримечательностях, например, здании ЗАГСа или о выдающихся людях — архитекторе Александре Кибальникове.

- Мы хотим, чтобы нашему примеру — поддерживать одаренных детей — последовали другие меценаты. Чтобы больше детей из нуждающихся семей смогли пройти обучение в студии мультипликации, — отметил Всеволод Хаценко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/730529" frameborder="0"></iframe> Благотворительный фонд помог ребенку из нуждающейся семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU