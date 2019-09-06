В Саратове пройдет выставка на тему летнего города

СЕГОДНЯ 15:35 2019-09-06T15:35:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время празднования Дня города в Детской школе искусств № 10 пройдет выставка ученических работ «Летний Саратов» по итогам пленэров.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в течение июня юные художники посещали летнюю творческую площадку, работали в сквере Покровского храма, на старых улочках исторического центра и парках.

Экспонаты можно увидеть на 1 этаже школы с 13 по 18 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU