Мошенник прикинулся сотрудником биржи ради обмана пенсионера под Саратовом

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-06T15:30:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Жертвой мошенников стал 68-летний пенсионер из поселка Дюрский Новоузенского района Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ему позвонила женщина, представилась сотрудником биржи и предложила заработать денег. Для этого нужно было скачать определенную программу и продиктовать код из смс, который должен прийти от банка.

После выполнения этих действия мужчина не только не приобрел, но и потерял 6 тыс. рублей, с карточки сняли все деньги.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU