Мошенник прикинулся сотрудником биржи ради обмана пенсионера под Саратовом
С карточки потерпевшего пропали все деньги
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Жертвой мошенников стал 68-летний пенсионер из поселка Дюрский Новоузенского района Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ему позвонила женщина, представилась сотрудником биржи и предложила заработать денег. Для этого нужно было скачать определенную программу и продиктовать код из смс, который должен прийти от банка.
После выполнения этих действия мужчина не только не приобрел, но и потерял 6 тыс. рублей, с карточки сняли все деньги.
Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU