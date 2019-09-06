2019-09-06T15:15:34+03:00
Общество

В Саратове на день города перекроют ряд улиц

Ограничения будут действовать два дня
Дарья Вострикова
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В Саратове во время празднования 429-й годовщины со дня основания города будет перекрыт ряд улиц.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, с 7:00 до 13:00 13 сентября будет временно ограничено движение на улице Радищева от Московской до Первомайской в районе расширения проезжей части, рядом с Часовней в честь иконы Божией Матери.

В этот же день с 15:00 до 20:00, а также 14 сентября с 09:00 до 20:00 нельзя будет проехать на набережной Космонавтов, от Обуховского переулка до Бабушкиного взвоза.

Во время проведения велопарада с 10:00 до 11:30 14 сентября ограничат проезд на проспекте 50 лет Октября, от ДК «Россия» до Большой Горной — Астраханской — 2-го Станционного проезда — Большой Садовой — Грибова — Дегтярной — 2-го Станционного проезда — Астраханской — Рабочей — Рахова — Новозунеской — Рахова — Советской — ГорькогоКиселева — выезда на Театральную площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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