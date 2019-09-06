На прямые договоры переходит все больше многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 15:07 2019-09-06T15:07:55+03:00

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Все больше саратовцев переходят на прямые договорные отношения с ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». С 1 августа 2019 года заключены прямые договоры с собственниками помещений в 20 многоквартирных домах по следующим адресам: ул. Чернышевского, д. 55/3Г; ул. Железнодорожная, д. 9; д. 17; ул. Азина, д. 32А; ул. Заречная, д. 13А; ул. Карьерная, д. 2В; ул. Лопатина гора, д. 12; ул. Миллеровская, д. 18;20; Мирный переулок, д. 14; д. 21; д. 25; ул. Сакко и Ванцетти, д. 64; ул. Симбирцева, д.19; ул. Астраханская, д. 118 г, д. 118д, д. 118е; ул. Вавилова, д.18; ул. Рахова, д. 126; д.128. Порядка тысячи лицевых счетов перешли на прямой расчет с ресурсоснабжающей организацией.

С 1 сентября 2019 года компания заключает прямые договоры с собственниками помещений в многоквартирных домах по ул. Сакко и Ванцетти, д. 23; ул.Ульяновская, д. 6/12; ул. Азина, д. 30А; ул. Тархова С.Ф., д. 47А; ул. 50 лет Октября, 87В; ул. Рябиновская, д. 4; ул. Рабочая, д. 10; ул. Танкистов, 77а.

Всего на прямые договоры перешли 2584 многоквартирных домов — 114 790 лицевых счетов. Прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией обеспечивают прозрачность платежей, гарантируют получение денежных средств поставщиком коммунальных услуг, минуя управляющие организации. Квитанции за услуги, оказываемые ООО «КВС», будут выставляться от имени ресурсоснабжающей организации расчетным центром ООО «Городской расчетный центр» (ООО «СарРЦ»).

Адреса абонентских пунктов ООО «СарРЦ» в г. Саратове:

- ул. Сакко и Ванцетти, 62 (режим работы: пн-пт с 08:00 до 19:00; сб. — с 09:00 до 15:00);

- ул. Рабочая, 29/39; пл. Ленина, 1 (ДК «Россия») (режим работы: пн-пт — с 09:00 до 18:00; сб. — с 09:00 до 14:00);

- пр. Энтузиастов, 40А, (режим работы: пн-пт — с 08:00 до 19:00; сб. — с 09:00 до 14:00);

- ул. Тульская, 25, (режим работы: пн-пт — с 09:00 до 18:00).

В случае, если абонент не согласен с данными, указанными в расчетном документе (например, расчет произведен по нормативу без учета показаний индивидуальных приборов учета), необходимо до 25 числа текущего месяца для корректировки базы данных заполнить заявление. Бланк заявления можно получить на одном из абонентских пунктов ООО «СарРЦ» или на сайте САРРЦ.РФ в разделе «онлайн-приемная для абонентов ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». Заполненное заявление с приложением соответствующих документов необходимо сдать на абонентский пункт либо направить по электронной почте kvs@sarrc.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU