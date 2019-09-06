В Саратове чиновники обнаружили семь припаркованных на газоне авто

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-06T15:00:47+03:00

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В Саратове составлены семь административных протоколов за парковку на газонах.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, рейд был проведен вчера, 5 сентября, силами сотрудников управления муниципального контроля мэрии.

Напомним, парковка на зеленой зоне грозит физическим лицам штрафами от 2 до 4 тыс. рублей, для юридических — от 50 до 100 тыс. рублей. При повторном нарушении суммы могут вырасти вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU