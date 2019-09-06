Лже-работник банка оставил пенсионерку из Саратова без 145 тыс. рублей
Доверчивой гражданке предложили обезопасить себя от мошенников
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Вчера, 5 сентября, в отдел полиции обратилась 65-летняя жительница Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам гражданки, ей позвонил неизвестный и сказал, что кто-то зашел в ее личный кабинет банка.
Чтобы обезопасить себя от мошенников, пенсионерке предложили продиктовать данные карты.
После этого женщина лишилась 145 тыс. рублей.
По факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU