Иностранцам дали семь лет колонии за продажу героина в Саратове

СЕГОДНЯ 14:09 2019-09-06T14:34:12+03:00

У них было свыше 100 граммов наркотика

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Октябрьский районный суд Саратова приговорил 23-летнего гражданина Республики Таджикистан и 30-летнюю жительницу Республики Кыргызстан к семи годам исправительной колонии.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, молодые люди договорились продавать 108,26 грамма героина. Утром 25 сентября 2018 года их задержали возле одного из домов на улице Сакко и Ванцетти.

Дилеры попытались обжаловать приговор, однако наказание им оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU