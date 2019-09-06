Иностранцам дали семь лет колонии за продажу героина в Саратове
У них было свыше 100 граммов наркотика
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Октябрьский районный суд Саратова приговорил 23-летнего гражданина Республики Таджикистан и 30-летнюю жительницу Республики Кыргызстан к семи годам исправительной колонии.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, молодые люди договорились продавать 108,26 грамма героина. Утром 25 сентября 2018 года их задержали возле одного из домов на улице Сакко и Ванцетти.
Дилеры попытались обжаловать приговор, однако наказание им оставили без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU