В Саратовской области от гриппа привито свыше 42 тыс. человек
Четвертую часть от этого числа составляют дети
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В Саратовской области с 30 августа началась прививочная кампания против гриппа, в регион за счет средств федерального бюджета поступили современные вакцинные препараты для детского и взрослого населения.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, врачи рекомендуют защитить себя беременным, людям с хроническими заболеваниями, школьникам и студентам, а также пенсионерам.
Отметим, что по состоянию на 5 сентября 2019 года вакцинированы свыше 42 тыс. человек, четвертую часть от которых составляют дети.
ИСТОЧНИК KP.RU