2019-09-06T14:33:18+03:00
Происшествия

В Саратовской области от гриппа привито свыше 42 тыс. человек

Четвертую часть от этого числа составляют дети
Дарья Вострикова
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В Саратовской области с 30 августа началась прививочная кампания против гриппа, в регион за счет средств федерального бюджета поступили современные вакцинные препараты для детского и взрослого населения.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, врачи рекомендуют защитить себя беременным, людям с хроническими заболеваниями, школьникам и студентам, а также пенсионерам.

Отметим, что по состоянию на 5 сентября 2019 года вакцинированы свыше 42 тыс. человек, четвертую часть от которых составляют дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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