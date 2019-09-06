В Саратовской области от гриппа привито свыше 42 тыс. человек

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-06T14:33:18+03:00

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В Саратовской области с 30 августа началась прививочная кампания против гриппа, в регион за счет средств федерального бюджета поступили современные вакцинные препараты для детского и взрослого населения.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, врачи рекомендуют защитить себя беременным, людям с хроническими заболеваниями, школьникам и студентам, а также пенсионерам.

Отметим, что по состоянию на 5 сентября 2019 года вакцинированы свыше 42 тыс. человек, четвертую часть от которых составляют дети.

ИСТОЧНИК KP.RU