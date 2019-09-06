В Саратове отремонтируют 75 тыс. кв. м тротуаров

СЕГОДНЯ 13:55 2019-09-06T14:32:14+03:00

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В Саратове отремонтировано 40 тыс. кв. м тротуаров.

Об этом глава города Михаил Исаев написал на своей странице в Instagram.

По его словам, продолжаются работы на ряде улиц: Химическая, Парковая, Киселева, Кутякова, Горького, Соляная, Бережная, 2-я и Большая Садовые, 2 и 5-й проезды Строителей.

В планах — замена асфальта на 75 тыс. кв. м тротуаров в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU