Министр культуры Саратовской области назвала свою любимую комедию
В Балашовском драматическом театре прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к фестивалю «Театральное Прихопёрье», который проходит уже в третий раз. На неделю, с 14 по 22 сентября, Балашов превратится в «театральную столицу».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в этом году планируются комедии Государственного театра наций, Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова, Московского академического театра имени Владимира Маяковского и других, в том числе театры малых городов.
Всего за эти дни будут показаны 17 спектаклей разных жанров и направлений, а оценивать их будут критики из Москвы и Санкт-Петербурга.
Собравшиеся на пресс-конференции журналисты попросили министра культуры Саратовской области Татьяну Гаранину назвать ее любимую комедию.
- «Женитьба Фигаро», — ответила Гаранина.
Пресс-конференция в Балашовском драматическом театре. Фото Ольги Трушкиной
Также стало известно, что на фестиваль приедут российские актеры театра и кино Антон Хабаров и Евгения Дмитриева. С Дмитриевой пройдет творческая встреча.
Стоит отметить, что мероприятия фестиваля проходят в рамках подпроекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».
ИСТОЧНИК KP.RU