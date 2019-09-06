Министр культуры Саратовской области назвала свою любимую комедию

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-06T13:52:51+03:00

В Балашове с 14 по 22 сентября пройдет «Театральное Прихопёрье». Фото Ольги Трушкиной

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В Балашовском драматическом театре прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к фестивалю «Театральное Прихопёрье», который проходит уже в третий раз. На неделю, с 14 по 22 сентября, Балашов превратится в «театральную столицу».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в этом году планируются комедии Государственного театра наций, Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова, Московского академического театра имени Владимира Маяковского и других, в том числе театры малых городов.

Всего за эти дни будут показаны 17 спектаклей разных жанров и направлений, а оценивать их будут критики из Москвы и Санкт-Петербурга.

Собравшиеся на пресс-конференции журналисты попросили министра культуры Саратовской области Татьяну Гаранину назвать ее любимую комедию.

- «Женитьба Фигаро», — ответила Гаранина.

Пресс-конференция в Балашовском драматическом театре. Фото Ольги Трушкиной

Также стало известно, что на фестиваль приедут российские актеры театра и кино Антон Хабаров и Евгения Дмитриева. С Дмитриевой пройдет творческая встреча.

Стоит отметить, что мероприятия фестиваля проходят в рамках подпроекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

ИСТОЧНИК KP.RU