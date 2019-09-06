Саратовские гребцы взяли медали чемпионата России

СЕГОДНЯ 13:36 2019-09-06T13:36:05+03:00

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В Краснодаре с 4 по 8 сентября проходят чемпионат России и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в первый день саратовские спортсмены завоевали две медали.

Николай Червов взял серебро байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров, Рамиль Алимов получил третье место за пройденный километр в каноэ-двойке.

ИСТОЧНИК KP.RU