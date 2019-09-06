Саратов — в числе худших городов по работе общественного транспорта

СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-06T13:58:11+03:00

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Саратов оказался в числе городов России с одним из самых худших показателей по удовлетворенности населения работой общественного транспорта.

Жители Саратова, как свидетельствует рейтинг, составленный порталом Domofond.ru, оценили работу общественного транспорта на 6,1 балла. При этом средний балл по стране — 6,6. По сравнению с 2018 годом, показатели ухудшились на 0,6 балла.

Таким образом, Саратов занял 161-е место среди 200 городов России.

Ситуация в Балакове оказалась немногим лучше — 6,3 балла (снижение за год на 0,5 балла) и 140-е место.

В Энгельсе, несмотря на падение среднего балла на 0,5, жители все же остаются довольны работой общественного транспорта. 7,9 балла это заметно выше, чем в среднем по стране. Итог: 23-е место.

Лучшим городом в России по удовлетворенности жителей работой общественного транспорта оказалась Тюмень. Худшим — город Шахты Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU