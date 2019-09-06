Полиция Саратова вывезла незаконный алкоголь из 12 точек

СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-06T13:20:45+03:00

О том, где им торгуют еще, жителям предлагают сообщать по телефону

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В Саратове составлены протоколы на владельцев 12 торговых точек, которые уличили в незаконной продаже спиртосодержащей продукции. Больше всего таких фактов оказалось в Кировском районе Саратова – пять, еще четыре точки остались без спиртного в Ленинском районе, две - в Заводском районе и одна – в Волжском районе.

Среди основных нарушений отсутствие необходимой документации на товар либо торговля в часы запрета. Всего за 4 и 5 сентября у предпринимателей изъято более 130 литров спиртосодержащей продукции.

Подготовленный материал по каждому случаю будет направлен в суд.

Жителям Саратова предлагают сообщать обо всех фактах торговли алкогольной продукцией с нарушениями по телефону: 8(8452) 995562

ИСТОЧНИК KP.RU