2019-09-06T13:17:18+03:00
Экономика

Дмитрий Тепин сократит расходы на чиновников в Энгельсе

Глава района заявил о необходимости снизить затраты бюджета
Екатерина Семенова
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Дмитрий Тепин готов сокращать затраты на чиновниковДмитрий Тепин готов сокращать затраты на чиновниковФото: Александр Уриевский
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Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин заявил о сокращении трат на чиновников.

На своей странице в соцсети Instagram Тепин отметил, что это первый шаг к сокращению дефицита бюджета.

- Начнем с себя. В первую очередь необходимо рассмотреть затраты на содержание администрации и сократить до минимума аппаратные расходы, — написал он.

По словам главы района, расходы бюджета по итогам полугодия превышают доходы: 2,7 млрд рублей и 2,05 млрд рублей соответственно. 87,6% расходов приходится при этом на соцсферу.

- По сравнению с аналогичным периодом 2018 года удалось увеличить размер доходов почти на треть или на 451 млн руб, но этото все равно не достаточно. Кроме того, размер муниципального долга на 1 июля 2019 года составил 1,5 млрд рублей. Если мы и дальше будем копить долги, то это путь в никуда! Потребовал разработать антикризисные меры по исполнению бюджета. Ситуацию с расходной частью бюджета необходимо тщательно проанализировать, провести работу с Правительством Саратовской области по оказанию дополнительной финансовой помощи районному бюджету ,— заявил Дмитрий Тепин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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