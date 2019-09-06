2019-09-06T13:15:30+03:00
Происшествия

В Марксе парень угнал две машины и разбил чужой телефон

Его отправили на 2,5 года в тюрьму
Дарья Вострикова
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Суд признал 24-летнего жителя Маркса виновным в угоне и умышленном повреждении чужого имущества.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе прокуратуры по Саратовской области, установлено, что 11 мая подсудимый угнал ВАЗ-21043, принадлежащий 33-летнему мужчине.

Машина стояла припаркованной у клуба в селе Приволжье. Также преступник специально разбил сотовый телефон гражданина об асфальт.

Кроме того, 5 июля мужчина угнал автомобиль Toyota, принадлежащий 53-летнему местному жителю.

Пьяный злоумышленник улетел в овраг села Калининское Энгельсского района.

Суд обязал его провести 2,5 года в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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