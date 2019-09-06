Водитель Kia получил травмы после столкновения с Mazda под Энгельсом

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-06T13:14:07+03:00

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Под Энгельсом, возле села Генеральское, столкнулись две иномарки. Пострадал один из водителей.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», не поделили трассу Kia и Mazda.

Фото соцсетей

В результате удара серьезно пострадал водитель автомобиля Kia.

После того, как прибывшие специалисты Энгельсской ПСС деблокировали его из покореженной машины, мужчину передали медикам, которые госпитализировали пострадавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU