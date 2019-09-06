2019-09-06T13:07:13+03:00
Происшествия

В Пугачеве организация нелегально выдавала займы

Деньги брались за счет средств материнского капитала
Дарья Вострикова
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Пугачевская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства о потребительском займе.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, ООО «Финко» выдавало гражданам займы на приобретение объектов недвижимого имущества на территории Саратовской области, за счет средств государственного материнского (семейного) капитала и средств регионального материнского капитала.

Возвращать деньги нужно было по государственному сертификату на материнский капитал.

Однако организация работала без специального разрешения, поэтому директора привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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