В честь дня рождения Саратова открылась выставка «Цвет вдохновения»
Вход свободный
В Саратове открылась выставка "Цвет вдохновения"
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В саратовском региональном отделении Союза художников России открылась выставка, посвященная Дню города «Цвет вдохновения».
Как рассказал «КП-Саратов» заместитель председателя реготделения Владимир Скворцов, в экспозиции представлено около 150 работ саратовских художников.
Владимир СкворцовФото: Екатерина Семенова
Кроме того, на выставке можно познакомиться со скульптурами.
Экспозиция будет работать в течение месяца, в том числе в День города, 14-15 сентября.
Вход свободный. Адрес: Рахова, 137.
ИСТОЧНИК KP.RU