В честь дня рождения Саратова открылась выставка «Цвет вдохновения»

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-06T13:08:54+03:00

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В саратовском региональном отделении Союза художников России открылась выставка, посвященная Дню города «Цвет вдохновения».

Как рассказал «КП-Саратов» заместитель председателя реготделения Владимир Скворцов, в экспозиции представлено около 150 работ саратовских художников.

Владимир СкворцовФото: Екатерина Семенова

Кроме того, на выставке можно познакомиться со скульптурами.

Экспозиция будет работать в течение месяца, в том числе в День города, 14-15 сентября.

Вход свободный. Адрес: Рахова, 137.

ИСТОЧНИК KP.RU