2019-09-06T12:37:09+03:00
Происшествия

Усилиями прокуратуры в Советском районе ликвидировали свалку

Отходы выкидывали на береговой зоне
Дарья Вострикова
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Прокуратура Советского района провела анализ законности в сфере соблюдения природоохранного законодательства в деятельности администрации Золотостепского муниципального образования.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что у водоема в селе Александровка, в 100 метрах от жилого дома на Школьной улице образовалась свалка на береговой зоне.

После внесенного в адрес главы МО представления, мусор убрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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