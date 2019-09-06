Усилиями прокуратуры в Советском районе ликвидировали свалку
Отходы выкидывали на береговой зоне
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Прокуратура Советского района провела анализ законности в сфере соблюдения природоохранного законодательства в деятельности администрации Золотостепского муниципального образования.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что у водоема в селе Александровка, в 100 метрах от жилого дома на Школьной улице образовалась свалка на береговой зоне.
После внесенного в адрес главы МО представления, мусор убрали.
ИСТОЧНИК KP.RU