Массовый заезд участников чемпионата мира в Саратов начнется 8 сентября
Значительная часть команд-участников чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту прибудет в Саратов в воскресенье, 8 сентября.
В новом аэропорту «Гагарин» утром, в 09:30, можно будет повстречаться со сборной Австрии.
Настоящий десант из спортсменов-пожарных прибудет днем около полудня на железнодорожный вокзал в Саратове. На поезде №17 сюда доберутся спортсмены и тренеры сборных Ирана, Латвии, Монголии, Польши, Хорватии.
Сборная Китая уже прилетела 6 сентября, это пока единственная команда, кроме российской, которая успела потренироваться в Саратове.
Стадион подновили к международным соревнованиямФото: Дарья Вострикова
Женская сборная России прибудет из Саранска также 8 сентября автобусом, мужская сборная нашей страны тренируется в Саратове уже почти две недели.
Официальное открытие чемпионата произойдет 11 сентября. До этого времени должны прибыть еще 19 делегаций. Всего участие в ЧМ примут более 600 спортсменов.
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ИСТОЧНИК KP.RU