Саратовец получил три месяца «строгача» за жительство в Москве

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-06T12:06:44+03:00

Мужчина посчитал наказание слишком суровым и подал апелляцию, но приговор не изменили

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В Саратове 52-летний ранее судимый местный житель не смог обжаловать приговор за нарушение административного надзора.

- С декабря 2018 по март 2019 года мужчина уехал жить в Москву и не уведомил об этом полицию, а затем сменил постоянное место жительства в Саратове. Суд решил, что гражданин нарушил закон, и 2 июля 2019 года отправил его на три месяца в колонию строгого режима, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Однако осужденный посчитал наказание слишком суровым и подал апелляцию. Прокурор опроверг доводы жалобы. Суд согласился с ним, оставив приговор без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU