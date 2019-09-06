В субботу губернатор Радаев раздаст кубки на двух конных соревнованиях

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-06T11:46:02+03:00

Сразу два конноспортивных мероприятия на Кубок губернатора пройдут завтра в Саратове и в Долгом Буераке

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На Саратовском ипподроме 7 сентября пройдут соревнования на Кубок губернатора области.

Начало конноспортивных соревнований — в 11:00.

Всех, кого не интересуют скачки, может привлечь выставка-продажа продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Колбасные изделия и мясные деликатесы, продукция пчеловодства и лекарственные травы, хлебобулочные изделия, яйца, кумыс из кобыльего молока, макаронные изделия, безалкогольные напитки, мороженое, овощи закрытого грунта, яблочный сок, кондитерские изделия — все это можно будет купить и попробовать на ипподроме с 10:00 до 15:00

Для более узкого круга лиц в тот же день, только немного позже, в конноспортивном клубе «Гермес» в Долгом Буераке также пройдут всероссийские соревнования. И тоже — на Кубок губернатора Саратовской области, только на этот раз с уточнением — по конкуру. Ярмарки здесь не запланировано.

ИСТОЧНИК KP.RU