2019-09-06T11:42:25+03:00
Общество

На фестивале ЭКОкультуры расскажут о проектной деятельности и научат изготовлению экомешочков

Екатерина Семенова
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Первый Фестиваль ЭКОкультуры пройдет 14 сентября на площадке Исторического парка «Россия — Моя история». Его участники подготовили для саратовцев обширную программу, рассчитанную на самые разные возрастные категории. Но всех объединяет одно — стремление к осознанному потреблению и бережному отношению к окружающей среде.

Спикеры «Зеленого лектория» расскажут о второй жизни вещей, жизни в стиле «Zero waste» и проектной деятельности. В ходе ЭКОинтерактивов детей и взрослых научат шить и украшать экомешочки, а также изготавливать поделки из переработанной бумаги. Любители игр смогут в течение дня сразиться в настольную стратегию «Хранители Земли». Для участников всех возрастов в увлекательной форме расскажут о типах отходов, которые мы образуем в процессе жизнедеятельности.

В течение всего дня будут открыты уникальные фотозоны и выставка работ в стиле трэш-арт. Любители книг смогут обменяться ими на площадке буккроссинга.

Завершится фестиваль розыгрышем комплектов формы футбольного клуба «Зенит» с автографами игроков и других подарков. Мероприятие пройдет с 10:00 до 18:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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