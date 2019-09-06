2019-09-06T11:39:13+03:00
Происшествия

В Саратове ищут пропавшего курсанта Военной академии РВСН

Рустама Джантугаева видели на вокзале 31 августа
Екатерина Семенова
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В Саратове ищут пропавшего курсанта Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, Рустам Джантугаев не выходит на связь с друзьями и родственниками с 29 августа.

Известно, что последний раз его видели 31 августа в 22 часа на саратовском вокзале.

Рустам Джантугаев выехал на автобусе из Волгограда в Москву 28 августа в 16:35.

Пропавший без вести юноша имеет плотное телосложение, рост парня составляет 185 см. У него темные волосы и карие глаза. Может быть одет в черную футболку, кроссовки такого же цвета, бриджи горчичной окраски. С собой имел черный рюкзак.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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