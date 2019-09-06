Мотоциклист пострадал после столкновения с иномаркой в Энгельсе
Авария произошла утром
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Сегодня утром, 6 сентября, в 7:30 на оживленном перекрестке Степной и Маяковского в Энгельсе случилось ДТП.
Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», дорогу не поделили мотоцикл Irbis и Opel Astra.
По словам очевидцев, водителя двухколесного транспорта госпитализировали, а мужчина за рулем иномарки затормозил примерно в 15 метрах от места столкновения.
На месте аварии работали дорожные инспекторы, которые устанавливали виновника происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU