2019-09-06T11:17:14+03:00
Происшествия

Мотоциклист пострадал после столкновения с иномаркой в Энгельсе

Авария произошла утром
Дарья Вострикова
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Сегодня утром, 6 сентября, в 7:30 на оживленном перекрестке Степной и Маяковского в Энгельсе случилось ДТП.

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», дорогу не поделили мотоцикл Irbis и Opel Astra.

По словам очевидцев, водителя двухколесного транспорта госпитализировали, а мужчина за рулем иномарки затормозил примерно в 15 метрах от места столкновения.

На месте аварии работали дорожные инспекторы, которые устанавливали виновника происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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