В Саратове установят срок сноса двух домов в Заводском районе

СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-06T11:03:27+03:00

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Прокуратура Саратова выявила нарушения исполнения городской администрацией жилищного законодательства при решении вопроса о признании домов аварийными.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, мэрия издала распоряжения о признании аварийными двух домов на 2-м Нефтяном проезде, 45 и 5-м Лесопильном проезде, 49.

Однако в документах не установлен срок сноса зданий, что ограничивает дальнейшее исполнение требований жилищного законодательства.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города распоряжения опротестованы. Вместе с тем требования прокурора главой Саратова отклонены.

Прокуратура направила в суд иски, после чего суд удовлетворил требования. Мэрию обязали дополнить распоряжения сроками сноса зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU