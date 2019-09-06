В Саратове установят срок сноса двух домов в Заводском районе
Прокуратура Саратова выявила нарушения исполнения городской администрацией жилищного законодательства при решении вопроса о признании домов аварийными.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, мэрия издала распоряжения о признании аварийными двух домов на 2-м Нефтяном проезде, 45 и 5-м Лесопильном проезде, 49.
Однако в документах не установлен срок сноса зданий, что ограничивает дальнейшее исполнение требований жилищного законодательства.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города распоряжения опротестованы. Вместе с тем требования прокурора главой Саратова отклонены.
Прокуратура направила в суд иски, после чего суд удовлетворил требования. Мэрию обязали дополнить распоряжения сроками сноса зданий.
ИСТОЧНИК KP.RU