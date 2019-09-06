СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-06T10:59:41+03:00

На острове у Саратова идут пожарные учения Фото: Тимур Гадеев

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Корабль «Зоркий» проводит пожарные учения на Волге.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, команда судна отрабатывает навыки действия при пожаре на острове.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/730428" frameborder="0"></iframe> Очевидцы запечатлели пожарные учения на острове.Видео Тимура Гадеева

Очевидцы сообщили, что дым виден со стороны саратовской набережной. Причем, судя по высоте, пожар достаточно серьезный.

Напомним, пожарный корабль «Зоркий» вернулся на службу в пожарный гарнизон 7 августа, после ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU