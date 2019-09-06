2019-09-06T10:59:41+03:00
Происшествия

На острове у Саратова идут пожарные учения

Команда корабля «Зоркий» отрабатывает навыки [фото, видео]
Екатерина Семенова
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На острове у Саратова идут пожарные ученияНа острове у Саратова идут пожарные ученияФото: Тимур Гадеев
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Корабль «Зоркий» проводит пожарные учения на Волге.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, команда судна отрабатывает навыки действия при пожаре на острове.

Очевидцы запечатлели пожарные учения на острове.Видео Тимура Гадеева

Очевидцы сообщили, что дым виден со стороны саратовской набережной. Причем, судя по высоте, пожар достаточно серьезный.

. Фото: Тимур Гадеев

.Фото: Тимур Гадеев

Напомним, пожарный корабль «Зоркий» вернулся на службу в пожарный гарнизон 7 августа, после ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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