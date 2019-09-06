В Новоузенске предприятие выплатило рабочим 2,5 млн рублей долга по зарплате

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-06T10:57:38+03:00

Денег не было восемь месяцев

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Прокуратура выявила нарушение трудового законодательства в деятельности ПАО «Новоузенское автотранспортное предприятие».

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, решением Арбитражного суда Саратовской области в июле 2016 года ПАО «Новоузенское автотранспортное предприятие» признано несостоятельным. Конкурсную процедуру банкротства прекратили в 2018 году.

С февраля по сентябрь 2016 года 38 работников предприятия недополучили 2,5 млн рублей.

Отсутствие руководителя организации фактически исключало возможность погашения задолженности перед ее бывшими работниками. Проведенный прокуратурой области мониторинг показал, что одной из причин банкротства данной организации явилось невыполнение министерством транспорта и дорожного хозяйства области своих обязательств по оплате предприятию выпадающих доходов в размере 2,8 млн рублей, возникших от применения регулируемых тарифов на перевозки.

В связи с затягиванием назначения директора на предприятие прокуратура района внесла в адрес районной администрации представление, после которого ситуация поменялась.

Руководитель взыскал с регионального министерства сумму задолженности по оплате выпадающих доходов.

После внесенного в адрес Минтранса представления и информирования первого заместителя председателя правительства Саратовской области работники предприятия получили свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU