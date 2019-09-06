Опубликовано видео пожара вертолета под Саратовом
Первые секунды после жесткой посадки Ми-8 под Саратовом сняли на видео.
Опубликовано видео пожара вертолета Ми-8 в поселке Соколовый под Саратовом.
Видео появилось в ряде СМИ и телеграм-каналов. На нем запечатлены кадры горящего вертолета. Голос за кадром прерывается на тяжелое дыхание оператора.
- Все живы, экипаж жив, — сообщил автор видео.
Напомним, военный вертолет совершил жесткую посадку вечером 5 сентября в поселке Соколовый. Известно, что он летел транзитом и приземлялся на заправку. После взлета воздушное судно загорелось. Площадь пожара составила 25 кв. м. На его тушении были задействованы более 30 человек. Экипаж вертолета получил травмы, но серьезных травм ни у кого нет.
ИСТОЧНИК KP.RU