2019-09-06T10:02:54+03:00
Общество

Прибыла первая иностранная делегация на чемпионат мира в Саратов

Китайские спортсмены прилетели в «Гагарин»
Екатерина Семенова
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В Саратов прибыла мужская сборная Китая для участия в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, иностранные спортсмены прилетели вечером 5 сентября в аэропорт «Гагарин».

Это первая иностранная делегация чемпионата, которая приехала в Саратов. Спортсменов встретили министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов, замначальника ГУ МЧС области Алексей Власов, студенты факультета иностранных языков СГУ и волонтеры.

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- Нам очень приятно, что Россия организовала такую теплую встречу нашей делегации. Русские всегда отличаются гостеприимностью и заботой о гостях страны, — отметил руководитель делегации Феликс, помощник главного тренера китайской сборной.

Чемпионат стартует 8 сентября. До этого времени должны прибыть еще 19 делегаций. Всего участие в ЧМ примут более 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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