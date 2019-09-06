На табачной фабрике в Саратове отключили воду

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-06T09:48:48+03:00

Также ресурса не будет в еще двух районах города

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В Саратове сегодня, 6 сентября, отключили воду в нескольких домах трех районов города — Октябрьском, Кировском и Фрунзенском.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ресурса до восьми вечера не будет во 2-м Украинском проезде, на улицах Украинская и Дачная и в домах №№1-9 по проспекту 50 лет Октября.

Также ограничение воды в 1-м Аткарском тупике и на табачной фабрике. Ее обещают подать ориентировочно к восьми вечера.

К тому же на улице Крымская в Заводском районе города также до восьми вечера отключили ресурс в трех домах — №№21, 23, 25.

ИСТОЧНИК KP.RU