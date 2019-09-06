2019-09-06T10:00:33+03:00
Происшествия

Приставы измором взяли денежный счет злостного алиментщика из Лысых Гор

Мужчина недодал свыше 600 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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На исполнении в Лысогорском районном отделе приставов Саратовской области находилось производство о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УФССП, согласно решению суда, мужчину обязали отдавать треть доходов на содержание своих детей.

Однако тот презрел эти требования и недодал свыше 600 тыс. рублей, также он не реагировал на повестки судебного пристава.

На машину должника поставили запрет на регистрацию, также у него обнаружили счет, правда, денег на нем не оказалось. Однако последующий запрос показал пополнение.

После взыскания, суммы оказалось достаточно, чтобы закрыть долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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