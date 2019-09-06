Приставы измором взяли денежный счет злостного алиментщика из Лысых Гор
На исполнении в Лысогорском районном отделе приставов Саратовской области находилось производство о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УФССП, согласно решению суда, мужчину обязали отдавать треть доходов на содержание своих детей.
Однако тот презрел эти требования и недодал свыше 600 тыс. рублей, также он не реагировал на повестки судебного пристава.
На машину должника поставили запрет на регистрацию, также у него обнаружили счет, правда, денег на нем не оказалось. Однако последующий запрос показал пополнение.
После взыскания, суммы оказалось достаточно, чтобы закрыть долг.
ИСТОЧНИК KP.RU