Водитель и пассажиры «Гранты» пострадали при столкновении с Toyota Land Cruiser под Саратовом
Авария произошла ночью на трассе
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Ночью на трассе под Саратовом столкнулись «Лада Гранта» и Toyota Land Cruiser.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась в 03:45 на 340-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.
По предварительной версии, 27-летний водитель отечественного авто не соблюдал дистанцию до впереди движущегося автомобиля. «Гранта» врезалась в иномарку под управлением 43-летнего мужчины.
Были госпитализированы водитель и пассажир «Гранты».
ИСТОЧНИК KP.RU