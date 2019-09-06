2019-09-06T09:58:15+03:00
Происшествия

Водитель и пассажиры «Гранты» пострадали при столкновении с Toyota Land Cruiser под Саратовом

Авария произошла ночью на трассе
Екатерина Семенова
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Ночью на трассе под Саратовом столкнулись «Лада Гранта» и Toyota Land Cruiser.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась в 03:45 на 340-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

По предварительной версии, 27-летний водитель отечественного авто не соблюдал дистанцию до впереди движущегося автомобиля. «Гранта» врезалась в иномарку под управлением 43-летнего мужчины.

Были госпитализированы водитель и пассажир «Гранты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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