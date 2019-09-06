Хозяйка самарского клуба FitCurves задолжала саратовской фирме 4,7 тыс. долларов

СЕГОДНЯ 09:04 2019-09-06T09:20:34+03:00

Женщина взяла в аренду тренажеры и беговые площадки

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В Самаре владелица фитнес-клуба не платила за аренду тренажеров и товарный знак.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда Саратовской области, речь идет о клубе FitCurves.

С иском в суд обратилось саратовское ООО «Фиткёрвс». Как было установлено, 1 июля 2016 года компания заключила договор с ИП Галиулова. Н. Ю. из Самары на аренду восьми тренажеров и аналогичное количество беговых площадок. Кроме того, бизнес-леди получила право на товарный знак и франшизу FitCurves.

По договору она должна была платить в рублях, но по курсу доллара.

Суд вынес решение о взыскании с Наили Галиуловой 4 723,55 доллара США по курсу ЦБ на дату оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU