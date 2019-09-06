В Саратовской области поймали банду похитителей дорогих иномарок
В Саратовской области поймали банду похитителей дорогих иномарок.
Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области и силовики Росгвардии задержали членов банды, занимавшуюся кражами дорогих иномарок.
- Для преступлений они использовали специальное оборудование. Установлена их причастность к преступлениям, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Трех злоумышленников поймали, когда они перебивали знаки с похищенного авто. В укромном месте они готовили иномарку к перепродаже.
Четвертого задержали при выезде из поселка Пробуждение Энгельсского района. В его машине нашли спецустройство по подавлению сигнала и аппаратуру для краж авто.
Вторую похищенную иномарку обнаружили в гараже в Ленинском районе Саратова.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту краж.
Напомним, накануне в суд передано дело на другую банду - убийц и вымогателей, которая орудовала на территории Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU