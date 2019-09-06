2019-09-06T10:10:10+03:00
Происшествия

В Саратовской области поймали банду похитителей дорогих иномарок

Они крали машины с помощью спецоборудования [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:

В Саратовской области поймали банду похитителей дорогих иномарок.

Изменить размер текста:

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области и силовики Росгвардии задержали членов банды, занимавшуюся кражами дорогих иномарок.

- Для преступлений они использовали специальное оборудование. Установлена их причастность к преступлениям, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Трех злоумышленников поймали, когда они перебивали знаки с похищенного авто. В укромном месте они готовили иномарку к перепродаже.

Четвертого задержали при выезде из поселка Пробуждение Энгельсского района. В его машине нашли спецустройство по подавлению сигнала и аппаратуру для краж авто.

Вторую похищенную иномарку обнаружили в гараже в Ленинском районе Саратова.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту краж.

Напомним, накануне в суд передано дело на другую банду - убийц и вымогателей, которая орудовала на территории Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24