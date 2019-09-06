2019-09-06T09:04:44+03:00
Общество

В понедельник откроют проезд по улице Чернышевского

Ремонт на основных магистралях города продолжается
Дарья Вострикова
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Вчера, 5 сентября, в Саратове прошел рейд по подготовке к отопительному сезону.

В мероприятии принял участие министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев и директор ПАО «Т Плюс» Александр Шудегов.

Участники рейда осмотрели основные магистрали — улицу Чернышевского, которую планируют засыпать, убрать от строительного мусора и открыть к понедельнику, перекресток Рабочего переулка и Провиантской, где работы продлятся до 25 сентября, Горького/Рабочую, куда пустят машины 20 сентября.

Напомним, в этом году энергетики устроили ремонт на основных магистралях, в числе которых Чапаева, 50-й Стрелковой Дивизии, Радищева и другие. Это вызвало негодование у горожан, которое усилилось с началом учебного года, ведь поток машин стал еще больше.

Однако до 1 октября работы пообещали сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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