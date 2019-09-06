Принято решение об урегулировании 650-миллионного долга «Саратовского радиоприборного завода»
Распоряжение правительства РФ об урегулировании долга АО «Саратовский радиоприборный завод» в размере около 650 млн рублей обсуждалось на заседании совета директоров предприятия, которое состоялось в Саратове 5 сентября.
На заседании был рассмотрен план финансово-экономического оздоровления предприятия. Участие в мероприятии принял председатель совета директоров «СРЗ», первый заместитель генерального директора АО «Концерн «Гранит-Электрон» Павел Антонов. Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном министерстве промышленности и энергетики.
Кроме того, на базе министерства состоялась рабочая встреча руководства АО «Саратовский радиоприборный завод» с министром Андреем Архиповым.
- Обсудили перспективы развития завода, расширения линейки продукции, оптимизации затрат, использования непрофильных активов, — уточнили в Минпроме.
ИСТОЧНИК KP.RU