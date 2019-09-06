Принято решение об урегулировании 650-миллионного долга «Саратовского радиоприборного завода»

СЕГОДНЯ 08:35 2019-09-06T09:18:43+03:00

Развитие завода руководство предприятия обсудило также с главой Минпрома

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Распоряжение правительства РФ об урегулировании долга АО «Саратовский радиоприборный завод» в размере около 650 млн рублей обсуждалось на заседании совета директоров предприятия, которое состоялось в Саратове 5 сентября.

На заседании был рассмотрен план финансово-экономического оздоровления предприятия. Участие в мероприятии принял председатель совета директоров «СРЗ», первый заместитель генерального директора АО «Концерн «Гранит-Электрон» Павел Антонов. Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном министерстве промышленности и энергетики.

Кроме того, на базе министерства состоялась рабочая встреча руководства АО «Саратовский радиоприборный завод» с министром Андреем Архиповым.

- Обсудили перспективы развития завода, расширения линейки продукции, оптимизации затрат, использования непрофильных активов, — уточнили в Минпроме.

ИСТОЧНИК KP.RU