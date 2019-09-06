2019-09-06T08:31:05+03:00
Происшествия

В Саратове бывший экспедитор украл краску на 190 тыс. рублей и продал на Сенном рынке

Мужчина орудовал несколько месяцев
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Заводского района раскрыла кражу со склада на Ново-Астраханском шоссе.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 48-летней заявительницы, с марта по август пропали лакокрасочные материалы на общую сумму свыше 100 тыс. рублей.

Выяснилось, что 26-летний гражданин, бывший экспедитор, воровал имущество и продавал его на Сенном рынке.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24