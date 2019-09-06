В Саратове бывший экспедитор украл краску на 190 тыс. рублей и продал на Сенном рынке

СЕГОДНЯ 08:24 2019-09-06T08:31:05+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу со склада на Ново-Астраханском шоссе.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 48-летней заявительницы, с марта по август пропали лакокрасочные материалы на общую сумму свыше 100 тыс. рублей.

Выяснилось, что 26-летний гражданин, бывший экспедитор, воровал имущество и продавал его на Сенном рынке.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU