2019-09-06T08:22:12+03:00
Общество

Саратовские дети рассказали о своей летней работе

Собралась молодежь от 14 до 18 лет
Дарья Вострикова
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В МУК «Дом культуры химиков» прошла профессиональная встреча участников программы временного трудоустройства подростков от 14 до 18 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ребята обсудили, как они работали летом и сказали, что собираются продолжить эту тенденцию.

Перед гостями выступил «Дом культуры химиков» прошла профессиональная встреча участников программы временного трудоустройства несовершеннолетних.

На встрече присутствовали начальник отдела координации учреждений социальной сферы администрации Заводского района Мария Ягодина, директор Центра занятости населения Саратова Людмила Жуковская, начальник отдела специальных трудовых отношений и содействия занятости управления по труду и социальному развитию администрации Саратова Татьяна Козлова, а также работодатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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