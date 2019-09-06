2019-09-06T08:30:04+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист в раздевалке вынул деньги из сумки коллеги

Он потратил чужие сбережения на себя
Дарья Вострикова
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Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 39-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 17 августа неизвестные вынули из его сумки, которая лежала в раздевалке организации на Гвардейской улице, 5,7 тыс. рублей.

Выяснилось, что к преступлению причастен 48-летний рецидивист. Задержанный мужчина признался, что взял чужие деньги и потратил их на себя.

На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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