В Саратове рецидивист в раздевалке вынул деньги из сумки коллеги
Он потратил чужие сбережения на себя
Изменить размер текста:
Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 39-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 17 августа неизвестные вынули из его сумки, которая лежала в раздевалке организации на Гвардейской улице, 5,7 тыс. рублей.
Выяснилось, что к преступлению причастен 48-летний рецидивист. Задержанный мужчина признался, что взял чужие деньги и потратил их на себя.
На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU