Горящий вертолет в поселке Соколовый тушили 32 человека
Площадь возгорания составила 25 кв. м
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В ГУ МЧС рассказали некоторые подробности пожара в поселке Соколовый под Саратовом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, сигнал о возгорании вертолета Ми-8 поступил в Центр кризисных ситуация МЧС в 16 часов.
Площадь возгорания составила 25 кв. м.
Тушением огня занимались 32 человека, в том числе 19 от МЧС.
Напомним, вертолет после дозаправки загорелся в воздухе на территории одной из площадок военных баз. Обошлось без серьезно пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU