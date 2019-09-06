Горящий вертолет в поселке Соколовый тушили 32 человека

СЕГОДНЯ 08:12 2019-09-06T08:27:05+03:00

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В ГУ МЧС рассказали некоторые подробности пожара в поселке Соколовый под Саратовом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, сигнал о возгорании вертолета Ми-8 поступил в Центр кризисных ситуация МЧС в 16 часов.

Площадь возгорания составила 25 кв. м.

Тушением огня занимались 32 человека, в том числе 19 от МЧС.

Напомним, вертолет после дозаправки загорелся в воздухе на территории одной из площадок военных баз. Обошлось без серьезно пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU